Batistuta: "Per lo scudetto sono tutti in corsa, anche la Juve. La Champions resterà in Inghilterra"

Gabriel Omar Batistuta, grande ex attaccante della Fiorentina ma con un passato anche nella Roma e nell'Inter, ha parlato a Sky Sport a margine della presentazione del progetto del nuovo stadio Franchi di Firenze: "Il Franchi è casa mia per dieci anni. Sono stato più tempo negli spogliatoi del Franchi che a casa. Non mi sarebbe piaciuto se la fiorentina fosse andata altrove. Questa soluzione mi è sembrata la più giusta e io potrò continuare a dire che ho segnato in questo stadio".

Cosa significa per lei il legame con la città e con i tifosi viola?

Il legame co Firenze è incredibile. Quando ho deciso di restare per quasi tutta la carriera non mi son sbagliato e ora vengo ripagato. E io amo anche i tifosi perché mi fanno sentire tutt'ora a casa. Vengo spesso, non sempre ci vedono ma veniamo spesso".

Un nuovo stadio per guardare al futuro?

"Bisogna andare avanti e stare in linea con i tempi. Il Franchi aveva bisogno di una "pulitina di faccia". Penso che sia la soluzione giusta. La sua casa è quella. Un Franchi da un'altra parte non si sarebbe potuto vedere".

La Fiorentina può guardare al ritorno in Europa?

"La Fiorentina sta lavorando per tornarci. La Fiorentina è sempre stta una bella squadra che ha fatto fatica per andare nelle coppe. Ultimamente ha ripreso ad avere un'identità di gioco ma penso che quest'anno sarà un po' difficile per come sta andando il campionato e per le squadre davanti. Le ambizioni sono quelle, non sempre si è lavorato in accordo con le ambizioni. I risultati non arrivano sempre subito, ma bisogna insistere".

Chi vince lo scudetto?

"Sarà una bella lotta, non scarterei nessuno. nemmeno la Juventus. Mancano tanti punti e non ci sono squadre che vince tutte le partite. Non c'è stata continuità di una squadra che ammazza il campionato".

C'è un nuovo Batistuta?

"I tempi sono cambiati e io non penso a questo. Il gioco è cambiato, non ci sono più i centravanti che vivevano nell'area e solo per quello. Difficile trovare un paragone giusto".

Italiano è l'allenatore giusto per la Fiorentina?

"Per temperamento è un allenatore da Fiorentina, ha capito come si muove il mondo viola. Il gioco ha un'intenzione e si vede cosa vuole portare avanti. Questo mi sembra positivo: ha un'idea su cui lavorare. Penso che Italiano è un allenatore che va benissimo per la Fiorentina".

Chi vince la Champions?

"Secondo me la Champions finisce un'altra volta in Inghilterra. Anche se nel calcio non si sa mai. Le squadre inglesi in questo momento sono un gradino sopra le altre".