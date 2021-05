Belotti è il bomber di Mancini: 8 gol, nessuno meglio di lui. 12 reti complessive come Immobile

Andrea Belotti è il bomber della gestione azzurra firmata Roberto Mancini. Con 8 reti segnate, il Gallo è andato sempre in gol nelle ultime tre gare in cui è sceso in campo. Con 12 gol complessivi in Nazionale (4 agli ordini dell'ex ct Ventura), stasera ha raggiunto il laziale Ciro Immobile.

Il centravanti del Torino è anche il giocatore più volte subentrato in quest'Italia (8 volte). Nella storia dei granata solo tre calciatori hanno segnato più gol di Belotti con la maglia azzurra: Graziani (20 gol), Baloncieri (18) e Libonatti (15).