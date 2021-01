Benevento, Gaich oggi in città. Corsa contro il tempo per convocarlo già contro la Samp

Adolfo Gaich è atterrato in Italia, sottoponendosi subito al tampone che ha evidenziato la negatività al Covid-19. Ieri il possente attaccante argentino si è sottoposto alle visite mediche al Gemelli di Roma. Questa mattina sarà in città, ma non partirà con la squadra alla volta di Milano. Servirà qualche giorno prima di mettere a posto tutti i cavilli burocratici utili per renderlo un nuovo calciatore del Benevento a tutti gli effetti. Servirà qualche giorno prima di mettere a posto tutti i cavilli burocratici utili per renderlo un nuovo calciatore del Benevento a tutti gli effetti. Il club di via Santa Colomba cercherà di accelerare i tempi, in modo da averlo a disposizione in occasione del match interno con la Sampdoria.