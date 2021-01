Benevento, Glik: "Ottima prova, testa alta e pensiamo a vincere col Cagliari"

Ai microfoni di OttoChannel è intervento il difensore Kamil Glik, ancora una volta tra i migliori in campo e autore di alcuni ottimi interventi su un cliente scomodo come Rebic. La sua analisi è stata molto lucida:

Preoccupati per alcuni errori che hanno riportato alla mente quanto accadeva nelle prime giornate?

“Secondo me è stato il solito Benevento, anche in fase difensiva. E’ un peccato tornare a casa con zero punti, abbiamo costruito un gran numero di occasioni a cospetto di un avversario primo in classifica. Per fortuna tra pochi giorni si tornerà in campo per uno scontro diretto molto più importante della sfida odierna. Il ko brucia, ovviamente, ma il nostro pensiero vola già a mercoledì e non vediamo l’ora di riscattarci”.

Peccato per i tanti infortuni nel reparto difensivo...

“Sicuramente abbiamo qualche assenza, toccherà allo staff medico valutare da domani mattina le condizioni di tutti i calciatori in dubbio per la trasferta di Cagliari. Mi dispiace per l’infortunio di Gaetano Letizia, speriamo non sia nulla di grave”.

Guardando la classifica non è cambiato nulla, questa cosa vi tranquillizza?

“Siamo tranquilli a prescindere perchè c'è stata un'altra grande prestazione. Abbiamo commesso due errori, contro queste squadre li paghi a caro prezzo. C'è poco da aggiungere, ripartiamo con voglia di far meglio. Per fortuna anche le altre squadre non hanno fatto punti e manteniamo lo stesso vantaggio sulla zona retrocessione. Mercoledì ci aspetta una sfida importantissima, è uno scontro diretto per la salvezza e non vogliamo fallire questa occasione. Guardando il tabellino notiamo che abbiamo costruito un sacco di occasioni, si poteva raccogliere un punto, ma il Milan non perdona e ci ha castigato oltre i nostri reali demeriti”.

Come giudica il cammino del Benevento fino a questo momento?

"Siamo cresciuti molto, partita dopo partita. Un inizio altalenante andava messo in preventivo, bisognava adattarsi alla categoria dopo la promozione in B. Oggi tutti stanno bene, danno un contributo e hanno l'entusiasmo giusto per condurre la squadra verso il traguardo. Ci dispiace per oggi, lo ripeto, ma lo scontro più importante è quello contro il Cagliari. La lotta per la salvezza coinvolge avversari esperti e molto attrezzati, ma noi ci stiamo distinguendo e tutti ci affrontano con rispetto".