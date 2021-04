Benevento in vantaggio, il Parma non reagisce: Glik decide il primo tempo al Vigorito

vedi letture

Termina col minimo scarto il primo tempo di Benevento-Parma, sfida in corso al Ciro Vigorito e valida per il 29° turno di Serie A: la sfida salvezza vede i sanniti meritatamente in vantaggio dopo i primi 45', grazie ad un tap-in di Glik a metà frazione.

Gara estremamente bloccata in apertura, che vede il Parma appoggiarsi spesso su Pellè e il Benevento rintanarsi nella propria metàcampo lasciando Lapadula e Gaich alti, con il doppio obiettivo di allungare la difesa ospite e avere riferimenti avanzati ben precisi per il contropiede. Come prevedibile, serve un calcio piazzato per movimentare la sfida: cross dalla trequarti, Barba stacca più in alto di Gagliolo e mette in mezzo un pallone su cui si avventa Glik, in netto anticipo su Bani, insaccando da mezzo metro il più facile degli 1-0. Il Parma fatica a reagire e sostanzialmente per Montipò è un primo tempo di tutto riposo: solo Kucka gli sporca i guanti con un tentativo, piuttosto velleitario peraltro, dai 35 metri. È invece il Benevento ad andare ad un passo dal bis: bello scambio in campo aperto tra Gaich e Lapadula, ma il peruviano spara su Sepe arrivato al dunque.