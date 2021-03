Benevento, Tuia incredulo: "Commossi quando l'arbitro ha fischiato"

vedi letture

E' un Alessandro Tuia quasi incredulo quello che, ad OttoChannel, commenta il successo del Benevento per 1-0 sul campo della Juventus, tra l'altro senz subire gol dopo settimane molto difficili a livello difensivo. Ecco le sue dichiarazioni:

Cosa si prova in queste giornate così speciali?

“E’ stato commovente il momento in cui l’arbitro ha fischiato la fine, ancora non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto. Invece è tutto vero, siamo riusciti ad espugnare lo Stadium con una prestazione ottima. Abbiamo ritrovato le caratteristiche di inizio stagione, si tratta di un successo prestigioso ma anche fondamentale per la classifica. Siamo vicini al nostro obiettivo, nessuno avrebbe mai immaginato un risultato del genere contro la Juventus”.

E ora guai ad abbassare la guardia...

“Giocheremo contro Parma e Sassuolo e dobbiamo continuare a fare punti. Il campionato ci sta insegnando che fare calcoli è inutile, avessimo preparato una tabella di marcia oggi avremmo mai immaginato il successo a Torino? Abbiamo una gran figura contro la Juventus, spero si tratti soltanto di un primo passo perché non dobbiamo pensare di essere già salvi. Il nostro traguardo si è avvicinato, oggi si è rivisto il Benevento delle prime 23 giornate e che aveva subito soltanto un calo fisiologico”.

Ora lo stop per le Nazionali. Un bene o un male?

“La sosta sarebbe servita in caso di risultato negativo per ritrovare energie, ora invece abbiamo una grande spinta emotiva e dispiace fermarsi. Ci godremo qualche giorno di riposo, ci concentreremo sul Parma per fare un altro passo in avanti”.

Cosa è successo nelle scorse settimane?

“Avessimo avuto una risposta, potevamo evitare determinati passi falsi. Ogni stagione è fatta di alti e bassi, ma se non hai un gruppo sano non puoi mai vincere a Torino con la Juventus. La prestazione incredibile contro i campioni d’Italia ci dà ulteriore slancio per il rush finale. Lo spogliatoio rema nella medesima direzione, aveva messo in preventivo qualche passaggio a vuoto e, in fondo, abbiamo sbagliato solo le ultime tre gare”.