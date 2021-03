Bernardeschi cambia la Juve: i bianconeri raddoppiano, il 2-0 lo segna Chiesa

Trovato il vantaggio, la Juve pesca anche il raddoppio. 2-0 sullo Spezia, questa volta ci pensa Federico Chiesa. La chiave è ancora a sinistra, dove Bernardeschi arriva di nuovo sul fondo e appoggia in mezzo: il primo tiro di Chiesa è parato da Provedel. Sulla respinta, in caduta, il 25 bianconero è reattivo e ribadisce in rete. Settimo gol in campionato per lui, che poi esce per Ramsey.