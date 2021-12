Bernardeschi si è ripreso la Juventus. Fiducia per il rinnovo, l'appuntamento è al 2022

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul nuovo presente e sul nuovo futuro di Federico Bernardeschi. Per il 27enne di Carrara è iniziata una nuova storia con la Juventus e si aprono anche nuovi scenari: contratto in scadenza nell'estate del 2022, l'attesa però non lo preoccupa. Non ha mai nascosto la volontà di continuare l'avventura in bianconero e il club vuole trattenerlo ma a cifre più contenute. Un appuntamento in agenda per gennaio-febbraio, le parti paiono serene sulla possibilità di raggiungere un'intesa.