Big a parametro 0 - Armeno un'altra stagione: Mkhitaryan può rinnovare a Roma

Armeno un'altra stagione: Mkhitaryan può rinnovare a Roma

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

La Roma ed Henrikh Mkhitaryan continuano a trattare il rinnovo, ma ancora l'accordo non è arrivato. Prima di poterlo depositare la Roma deve avere l’ok del calciatore, in una situazione simile a quella di Salah che alla fine decise di non restare alla Fiorentina. La Roma infatti vorrebbe togliere questa possibilità dall’accordo così da non rischiare di perdere il giocatore. Il perché è presto spiegato: raggiunte le 25 presenze stagionali nell'ultimo incontro vinto contro il Verona, Henry Mkhitaryan ha ricevuto in settimana la comunicazione da parte del club relativa alla clausola per il prolungamento in vista della prossima stagione. L'armeno ora deve decidere se farla scattare o se sfruttare la contro-opzione che gli permetterebbe di interrompere la propria avventura in giallorosso.

Un anno in più La sensazione è che potrebbe restare per un altro anno, che difficilmente andrà allo scontro con una Roma dove sta avendo un ruolo sempre più da protagonista. A 32 anni ha ritrovato un posto nel mondo importante, da Londra fino al giallorosso. Mkhitaryan ha la stima del club e di Fonseca, dei compagni e tutto fa pensare che si vada verso un anno più.

Età: 32 anni.

Ingaggio attuale: 3.5 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 20 milioni di euro.