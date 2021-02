Bologna-Benevento 1-1, le pagelle: Sansone flash non basta, Glik un muro

Bologna-Benevento 1-1

Marcatori: 1’ Sansone, 59’ Viola

BOLOGNA

Skorupski 5 - Una bella deviazione su Viola nel primo tempo. Ha sulla coscienza il gol di Viola con un’uscita maldestra.

Tomiyasu 6,5 - Difende e riparte. Tira e rifinisce. Una certezza assoluta per Mihajlovic.

Danilo 5,5 - Un paio di incertezze a metà prima frazione risvegliano il Benevento che arriva a colpire il palo. Nella ripresa lotta e non si risparmia.

Soumaoro 6 - Il più sicuro dei due centrali. Aiuta Danilo quando va in difficoltà nel momento di massima spinta del Benevento.

Dijks 6 - Gara ordinata. Attacca poco ma riesce a gestire i pericoli nella sua zona.

Dominguez 5,5 - La prestazione dell’argentino risulta positiva in fase propositiva con un paio di buone sortite, ma in fase di contenimento lascia qualche spazio di troppo. Tanto che commette anche qualche fallo di troppo. Per questo Mihajlovic lo sostituisce. (dal 53’ Poli 6 - Va in campo per dare più concretezza e lo fa. Il Benevento spinge tanto ma rimane sempre nel vivo del match)

Schouten 6 - Picchia e difende come al solito anche se l’assenza di Svanberg viene percepita. Soffre come tutto il resto della squadra quando il Benevento si fa intraprendente. (dall’81’ Palacio sv)

Skov Olsen 6 - L’11 rossoblu subito nel vivo. Nel primo tempo prova a sfondare in più di un’occasione creando più di un grattacapo a Barba. Nella ripresa si spegne. (dal 72’ Orsolini 5,5 - Il campo è pesante e non lo aiuta. Prova in un paio di occasioni a saltare l’uomo con alterne fortune)

Soriano 6 - Gestisce la fase offensiva del Bologna sempre con i tempi giusti. Meno ispirato rispetto al derby col Parma. Rimane comunque imprescindibile per Mihajlovic.

Sansone 6,5 - Neanche un minuto e va in gol ma il merito è tutto di Barrow. Insieme a Barrow è il più pericoloso del rossoblu. Nella ripresa cala e Mihajlovic lo sostituisce. (dal 72’ Vignato sv )

Barrow 6 - Pronti, via e sfodera un numero in area che permette a Sansone di andare in gol. Alla distanza si vede meno anche se quando ha il pallone fra i piedi si ha sempre l’impressione che possa nascere qualcosa di pericoloso.

All. Mihajlovic 6 - Dopo l’exploit col Parma serviva la conferma e col Benevento il match si mette subito sui binari giusti grazie alla premiata ditta Barrow-Sansone. I sanniti però si dimostrano avversario ben più ostico dei galloni da neopromossa e riacciuffano il pareggio. Tanto che nella ripresa ai punti meriterebbero qualcosa in più. Un tempo a testa come i punti che vanno in archivio. Giusto.

BENEVENTO

Montipò 6 - Si trova a raccogliere il pallone in fondo al sacco già dopo 50 secondi, ma non ha nessuna responsabilità. Grande riflesso su Poli nel finale.

Depaoli 5 - Perde la marcatura su Sansone e il Benevento prende gol dopo meno di un minuto. Stesso copione nella ripresa, quando sbaglia la diagonale difensiva. Spinge abbastanza, ma è impreciso nei cross.

Tuia 5,5 - Meriterebbe mezzo voto in più per due motivi: si riprende subito dopo l’errore a freddo e sta giocando con alcuni problemi muscolari senza mai tirare indietro la gamba. Barrow, però, lo salta sempre e Inzaghi, nella ripresa, cambia la marcatura affidandolo a Glik. Da un pallone perso a metà campo poteva nascere il 2-0. (Dal 35’st Caldirola sv).

Glik 6,5 - Il rossoblu non gli porta molta fortuna. Autogol e assist involontario a Crotone, oggi quasi serve involontariamente l’assist a Sansone nel tentativo disperato di fermare Barrow. Ma nella ripresa è letteralmente insuperabile.

Barba 6,5 - Stringe i denti dopo aver accusato un piccolo problema muscolare, giganteggia fino a quando regge fisicamente. (Dal 30’st Foulon 6 - Tiene a bada Orsolini con bravura).

Hetemaj 6,5 - Corre tantissimo e lascia il campo stremato, incalcolabili i palloni recuperati. (Dal 30’st Dabo sv).

Schiattarella 6,5 - Come sempre è l’ultimo ad arrendersi, un calciatore che è mancato tanto nelle settimane precedenti. Unica pecca un fallo di reazione che poteva costare qualcosa in più del giallo.

Viola 7 - Inzaghi ha sottolineato tante volte quanto sia importante per la squadra. Segna di tacco su errore del portiere.

Caprari 6 - Timbra il palo interno con una bella conclusione dal limite, si accende ad intermittenza. (Dal 20’st Sau 6 - Sacrificio e qualche spunto interessante)

Iago Falque 5 - Un solo spunto degno di nota, si vede sia lontano dalla miglior condizione. (Dal 20’st Insigne 6 - Tanto movimento, il suo ingresso consente al Benevento di attaccare di più).

Lapadula 5,5 - Impegna due volte Skorupski con tiri in diagonale, vince il duello con Danilo ma gli manca sempre qualcosa al momento della battuta a rete.