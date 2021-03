Bologna, in estate nuovo assalto ad Arnautovic: altrimenti servirà una punta alla Caputo

In estate il Bologna tornerà a trattare il possibile ritorno in Europa di Marko Arnautovic dopo i tentativi falliti a gennaio. Per alzare l'asticella la squadra di Mihajlovic ha bisogno di una punta da doppia cifra e l'austriaco potrebbe rispondere a questo profilo. Se non dovesse andare in porto questo piano, ecco che servirebbe un altro obiettivo che possa ricordare Caputo del Sassuolo, ovvero un attaccante esperto che completi la rosa al di là del gioco da esprimere. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.