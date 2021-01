Bologna, incontro fra Sabatini e l'agente di Arnautovic. Bisogna convincere lo Shanghai

Il Bologna ha in agenda di chiudere per Marko Arnautovic. A confermarlo è Il Corriere dello Sport che spiega come Walter Sabatini abbia intenzione di inserirlo per l'oggi dei rossoblù e la possibilità Montreal per un domani. Il dirigente ha già incontrato il fratello agente di Arnautovic, titolare di ArnaSports, per capire le condizioni della trattativa. C’è però da convincere il club titolare del cartellino, lo Shanghai, a liberarlo già a partire da questa sessione. La possibilità è che il colpo vada in porto solamente a giugno c’è - si libererebbe a zero - con cifre alte e da spalmarsi in due o tre anni.