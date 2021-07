Bologna, per la difesa piace il brasiliano Luan Patrick: l'Atletico Paranaense chiede 7 milioni

Per la difesa del Bologna, Sabatini ha messo gli occhi su un giovane brasiliano classe 2002 di proprietà dell'Atletico Paranaense: si tratta di Luan Patrick, per il quale non c'è stato ancora un affondo da parte del club di Saputo a causa del prezzo di 7 milioni di euro "sparato" dai brasiliani. A riportarlo è il Corriere di Bologna.