Brehme assicura: "Gosens è pronto per stupire. Sogno un'Inter con lui e Perisic"

vedi letture

"Robin è pronto per stupire, l'Inter è stata brava due volte, a prenderlo e ad aspettarlo". Robing è Gosens, a parlare è Andy Brehme. L'ex terzino nerazzurro ha parlato del connazionale a La Gazzetta dello Sport: "Per molto tempo nessuno sapeva molto di lui, ma negli anni all’Atalanta è diventato un esterno completissimo. Il suo successo è un messaggio a tanti giocatori dotati che di fronte alle difficoltà mollano. E invece non bisogna mollare perché poi un giorno puoi arrivare anche nella grande Inter".

Può essere il dopo Perisic?

"Ma perché dovrebbe esserci un dopo-Perisic? Ivan sta dimostrando una resistenza fisica e una forma da ventenne, merita di rimanere a prescindere dall’età per quello che sta facendo vedere in campo. Anche io calciavo con entrambi i piedi come lui e questo aspetto del suo gioco mi piace particolarmente. Vorrei un’Inter in cui ci sono sia Gosens che Perisic".