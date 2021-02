Bremer è un lampo nel buio: 1-0 del Torino a un quarto d'ora dalla fine

Ancora una volta è Bremer che toglie le castagne dal fuoco per il Torino. Dopo 75 minuti senza un tiro in porta è un corner dalla destra che permette a Bremer, più alto di Godin, di incrociare il pallone e deviarlo all'angolino basso. La difesa a zona del Cagliari non funziona, 1-0 per i granata alla Sardegna Arena al primo tiro.