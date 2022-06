Bremer resta in pole per la difesa dell'Inter. Ma il club nerazzurro non vuole privarsi di Casadei

L'Inter prenderà sicuramente un difensore. Due nel caso dovesse andare via anche Skriniar (qui tutte le ultime sullo slovacco). In entrata, Bremer resta la prima scelta con Milenkovic in secondo piano. Col Torino i nerazzurri continuano a parlare, anche se l'idea granata di inserire nell'affare il giovane Casadei non ha trovato l'approvazione della stessa Inter. La quale - sottolinea Sky Sport - ha detto no anche al Chelsea per il giovane talento di centrocampo (finito nelle discussioni per Lukaku).