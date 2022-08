Caccia al difensore per la Roma, affari in stand-by. Ma il nome di Zagadou resta caldo

vedi letture

Il Messaggero fa il punto sul mercato della Roma e sulla caccia al difensore. Una situazione in stand-by per quanto riguarda la ricerca di un innesto per il reparto arretrato: Dan-Axel Zagadou, liberatosi in estate dal Borussia Dortmund, nonostante problemi fisici che lo hanno afflitto durante l'ultimo periodo nella Ruhr resta nell'orbita Roma dove dovrebbe fare nelle idee il quinto centrale.