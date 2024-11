Cagliari, Bonato: "Gestione arbitrale penalizzante, bisogna avere più flessibilità"

Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha rilasciato un’intervista a DAZN dopo la sconfitta subita in casa della Lazio:

Che ne pensa della gestione arbitrale?

“Già nel primo tempo avevamo quattro gialli su una gara senza grandi falli. Quello che è successo dal rigore in poi ci ha penalizzato nel presente ma anche per la gara della prossima settimana. Siamo molto arrabbiati, certi episodi potevamo essere gestiti con più lucidità e tranquillità. Mi sembrava corretto sottolineare la prestazione che abbiamo fatto come squadra, non era facile contro la Lazio. Da una parte c’è la felicità per una prestazione importante ma dall’altra ci sentiamo penalizzati. Non c’è stato un episodio eclatante. La gestione non ci trova d’accordo”.

Che ne pensa del secondo giallo di Milan? Ha parlato con gli arbitri?

“L’arbitro è girato di spalle, non vede quello che succede. Il secondo giallo di Mina. Va gestita. Da parte nostra ci chiedono sempre grande equilibrio ma credo che anche la parte arbitrale deve avere più flessibilità nel gestire certe situazioni che sono state penalizzanti per stasera ma anche per domenica. Secondo me c’è un disequilibrio nella valutazione dei falli. Ogni situazione da parte nostra veniva puntualmente sanzionata con il giallo, che condiziona la prestazione. La gestione è stata disequilibrata”.

Come valuta la prestazione?

“Siamo in fase di crescita, dobbiamo limitare gli errori. La prestazione di stasera è stata importante . Siamo andati subito sotto ma siamo stati bravi a riprenderla e a tenerla sempre in equilibrio. Credo che abbiamo fatto ciò che si doveva. Abbiamo commesso qualche errore ma dobbiamo migliorare”.