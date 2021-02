Cagliari, Di Francesco sull'episodio Rugani-De Roon: "Devo essere sincero? Non è rigore"

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con l'Atalanta: "Nell’ultimo periodo non portiamo a casa niente. Ci sono degli errori di ingenuità che abbiamo pagato nel finale. Rugani-De Roon? In tanti mi hanno detto che non c’era, mi interessa in maniera relativa. Non siamo fortunati sotto questo punto di vista. Devo essere sincero? Non è rigore".

