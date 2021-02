Cagliari in crisi? Di Francesco: "Se sono ancora qui è perché possiamo risalire in classifica"

Percepisce il dolore sportivo di un'intera regione come la Sardegna per questa stagione? Il tecnico del Cagliari, Eusebio Di Francesco, risponde anche a questa domanda nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Torino: "Certo che sì, se sono ancora qui è perché credo che possiamo risollevare questa squadra in classifica. Ma non dobbiamo piangerci addosso, non parliamo più di sfortuna o altro. Noi rappresentiamo un popolo: io lo so e lo percepisco. E per me è una questione personale: voglio dimostrare che non meritiamo questa classifica, per questo lotteremo e combatteremo anche per i nostri tifosi".

