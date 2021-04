Cagliari, Nainggolan durissimo: "Manca personalità. La gente critica me, ma si gioca in undici"

vedi letture

“Secondo me manca un po’ di personalità”. La sconfitta contro il Verona di ieri getta ulteriori ombre sulla corsa salvezza del Cagliari e Radja Nainggolan è stato molto duro nei confronti della squadra ai microfoni di Sky: “È difficile, le partite diventano meno e i punti sono quelli. Vogliamo salvarci, il gruppo è unito, ma non è così facile. Ci puniscono col minimo, poi devi ripartire ed è difficile Mancano nove partite, ora hai l’Inter e te ne restano altre otto. Bisogna iniziare a fare punti”.

Quanta responsabilità senti tu? “Io sono a disposizione dell’allenatore, ieri ho giocato davanti alla difesa. La gente mi critica perché dice che devo fare gol, tirare in porta, essere il leader. Ma si gioca in undici, eh. Se giocavo a tennis se la potevano prendere con me. Sono sereno, cerco di dare il contributo alla squadra, ma si gioca in undici”.

In basso il video con tutte le sue parole.