Cagliari, Oliva addio tra infortuni e sfortune: al Valencia per ritrovare la continuità

Christian Oliva lascia il Cagliari dopo una stagione e mezzo senza lasciare grandi tracce nonostante sia stato acquistato con l'idea di trasformarlo nel tempo una vera e propria colonna dei sardi. 25 le presenze totali con due gol all'attivo contro l'Atalanta in Serie A e contro l'Inter nella sconfitta dell'anno scorso in Coppa Italia. Nel mezzo, uno stop a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori per circa 13 partite, infortunio che non gli ha permesso di concludere la scorsa stagione in campo. Adesso tenterà la fortuna al Valencia, magari ripartendo dalla continuità che in Sardegna né l'anno scorso, né quest'anno, è riuscito a trovare.