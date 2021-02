tmw Cagliari, Oliva atterrato a Valencia: adesso visite e firme per il prestito ai pipistrelli

Christian Oliva è appena atterrato a Valencia. Proprio come raccontatovi in queste ore da TMW, il centrocampista uruguaiano stamattina è volato da Cagliari a Milano e poi, adesso, da Milano alla volta della città spagnola, dove in giornata sosterrà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto coi pipistrelli. Trasferimento in prestito fino a fine stagione.



Guarda in calce la foto di TMW con Oliva appena arrivato all'aeroporto di Valencia.