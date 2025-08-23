Esclusiva TMW Evani: "Milan, sono fiducioso. Ottimo centrocampo ma stravedo per Loftus-Cheek"

Chiacchierata a Tuttomercatoweb.com con Chicco Evani per parlare (come si vede nel video sotto) di tanti temi e ovviamente dell'inizio del campionato. "Le quattro che potranno giocarsi il titolo - dice - sono Napoli, Inter, Juve e anche il Milan che sta organizzando bene la squadra con acquisti funzionali per il gioco di Allegri. Ha tante alternative, non ha impegni infrasettimanale con le coppe e credo che come successo al Napoli l'anno scorso potrebbe essere la stagione dei rossoneri. Il centrocampo è intrigante ma il miglior acquisto per me è quello che avevano già in casa ovvero Loftus-Cheek: è straordinario, ha avuto qualche infortunio di troppo ma se trova continuità potrà essere una pedina fondamentale. Leao? Come tutti i fantasisti è difficile abbia continuità però quando si accende, si illumina tutto il gioco e crea scompiglio tra agli avversari".

Modric farà innamorare i tifosi?

"Sì, ha una certa età ma chi sa giocare a calcio non ha età, ci arriva con le idee e la testa, vede prima il gioco sia quando ha la palla che anche quando non ce l'ha.

Per personalità, qualità e leadership sarà importantissimo".

E su Boniface? Lascia qualche perplessità...

"Spesso subisce infortuni, vediamo. Però io credo anche molto in Gimenez perché dopo sei mesi di ambientamento conosce meglio il nostro campionato e potrà dare qualcosa in più".

