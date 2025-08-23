Vieri: "Napoli sarebbe la squadra da battere ma l'Inter ha la rosa più completa e profonda"

Cristian Vieri parla del nostro campionato. L'ex attaccante dell'Inter, contattato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua griglia per la vittoria finale dello scudetto: "Vado contro la logica: il Napoli ha vinto e in teoria sarebbe la squadra da battere, ma oggi, anche prima di completare il mercato, la rosa più completa e profonda di tutta la A è l’Inter. Sono rimasti tutti quelli che quattro mesi fa hanno battuto il Barcellona in una notte incredibile: ok, poi c’è stata la finale, ma il 5-0 non cancella il valore del gruppo.

Chivu l’uomo giusto? Basta, è finita: la ferita è stata profonda, ma il tempo rimargina tutto. Ora bisogna pensare a prepararsi e a vincere i trofei che sono sfuggiti, ricordando che fare due finali di Champions in tre anni non è normale. Ammetto che la scelta di Chivu non me l’aspettavo: dopo Simone immaginavo un tecnico più esperto, ma l’Inter ha fatto bene a seguire la sua strada: Cristian è giovane, ha idee precise, leadership, conosce l’ambiente. Ora lo vedremo all’opera e sono curioso.

Il mercato dell’Inter? Premettendo che non è finito, dobbiamo partire dal fatto che ha tenuto tutti i big ed è un punto di partenza importantissimo. Poi…Lookman è devastante: io avrei provato a prenderlo fino ala fine perché è uno dei più forti d’Europa e avrebbe reso la squadra ancora più forte".