Cambiaso capitano contro la Lazio: il laterale è il quarto a indossare la fascia nella Juve di Motta

Andrea Cambiaso è il quarto capitano della Juventus di Thiago Motta. Il laterale ex Bologna, che indosserà la fascia per la prima volta questa sera nel big match casalingo con la Lazio, segue Bremer, Danilo e soprattutto Gatti. In dieci partite stagionali, contando anche quella in programma fra meno di un'ora all'Allianz Stadium, il difensore ex Frosinone è stato designato infatti come capitano bianconero per ben sei volte. Due volte Bremer e una, rispettivamente, Danilo e Cambiaso.

Tutti i capitani della Juventus di Thiago Motta:

Juventus-Lazio

Cambiaso

Juventus-Cagliari

Gatti

RB Lipsia-Juventus (Champions League)

Bremer

Genoa-Juventus

Danilo

Juventus-Napoli

Bremer

Juventus-PSV (Champions League)

Gatti

Empoli-Juventus

Gatti

Juventus-Roma

Gatti

Hellas Verona-Juventus

Gatti

Juventus-Como

Gatti