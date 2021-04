Cambiasso su Coman: "Tanti uno contro uno, non ha tirato fuori niente. Mi aspettavo di più"

Esteban Cambiasso, talent di SKY, ha parlato dopo la sfida fra Bayern Monaco e Paris Saint Germain della partita di Coman. "Siamo tutti d'accordo che è mancato Lewandowski, è fuori discussione, ma secondo te per la quantità di uno contro uno, Coman ha avuto tanti e non è riuscito a tirarne fuori niente. Un esterno che gioca in quella posizione, che è quella che fa vincere le partite nei mismatch, dalla parte di Coman non è arrivato nulla. Sì, il gol, ma è un tiro così così con una giocata di Muller. Da Coman mi sarei aspettato di più".