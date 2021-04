Capello su Haaland: "L'assist dimostra una sua altra qualità: grande visione di gioco"

Fabio Capello parla così di Erling Braut Haaland, autore del passaggio del momentaneo pareggio del Dortmund in casa City a Sky Sport. "Haaland non ha segnato ma il passaggio per Reus significa visione di gioco e qualità. Ha personalità e soprattutto riesce a fare una gara importante in una giornata difficile".