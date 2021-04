Caso Gasperini: il tecnico ha rifiutato un patteggiamento di 10 giorni lo scorso 7 febbraio

vedi letture

Ulteriori dettagli sul deferimento con richiesta di 20 giorni di squalifica il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini per "aver insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi": un accoglimento della richiesta porterebbe il tecnico a saltare le ultime tre gare di campionato e anche la finale di Coppa Italia. Oggi la Procura Antidoping ha fissato l'udienza per il tecnico con il Tribunale nazionale per il prossimo 10 maggio ma, secondo quanto da noi raccolto, Gasperini lo scorso 7 febbraio avrebbe rifiutato un patteggiamento di dieci giorni (che gli avrebbe permesso di partecipare alla finale, ndr), chiedendo invece di andare fino in fondo con l'udienza.