Che fine ha fatto Ronaldo nei big match? Col Barcellona le uniche vere gioie della stagione

vedi letture

Non sarà qualche settimana storta a mettere in dubbio la natura e la carriera di Cristiano Ronaldo. Campione dai traguardi impossibili e dai gol che pesano. Quasi sempre decisivo in carriera: per dirne una, tra i mille record detiene l’essere quello del miglior realizzatore nelle finali di Champions League (4 gol). Non è un processo alla carriera, in buona sostanza. Ma al Ronaldo di questa stagione, la peggiore della Juventus negli ultimi dieci anni. E il portoghese, se numeri alla mano ha dato il suo contributo (per certi versi eccezionale: 34 gol in 41 partite), nelle partite di gala è stato protagonista solo a corrente alternata. La serata migliore? Quella in assoluto di tutta la Juve di Pirlo, il 3-0 al Camp Nou al Barcellona di Messi. Da lì in poi, però, CR7 s’è spesso eclissato. E nelle partite giocate in campionato contro le squadre che attualmente precedono la Vecchia Signora (saltata Atalanta-Juve al ritorno per infortunio), non ha finora segnato gol né sfornato assist.

Ronaldo nei big match della Juve

Champions League

08/12/20 Barcellona-Juventus 0-3 - doppietta

17/02/21 Porto-Juventus 2-1 - /

09/03/21 Juventus-Porto 3-2 dts - 1 assist

Serie A

16/12/20 Juventus-Atalanta 1-1 - /

06/01/21 Milan-Juventus 1-3 - /

17/01/21 Inter-Juventus 2-0 - /

13/02/21 Napoli-Juventus 1-0 - /

07/04/21 Juventus-Napoli 2-1 - /

09/05/21 Juventus-Milan 0-3 - /

Supercoppa italiana

20/01/21 Juventus-Napoli 2-0 - 1 gol

Coppa Italia

02/02/21 Inter-Juventus 1-3 - 2 gol

09/02/21 Juventus-Inter 0-0 - /