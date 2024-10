Cinque gol, episodi arbitrali dubbi e due rimonte: il Cagliari batte 3-2 il Torino in una gara pazza

Che partita all'Unipol Domus! Cinque gol, episodi arbitrali dubbi e due rimonte: è successo davvero di tutto nella sfida valida per l'ottava giornata di Serie A tra Cagliari e Torino, terminata 3-2 a favore dei padroni di casa grazie ai gol di Viola al 38', Palomino al 74' e all'autogol di Coco al 78'. Di Sanabria al 41' e al 55' Linetty le reti dei granata, che non hanno impedito però alla formazione di Vanoli di perdere ancora una volta con questo identico risultato (quarta volta in stagione).

Un gol annullato, due convalidati

Parte forte il Torino, che già all'8' porta Sanabria al tiro col mancino: la sua conclusione viene deviata e diventa un assist per Adams, che ci prova con la punta ma non inquadra per poco lo specchio della porta. Se il paraguaiano è il più pimpante fra i granata, sul fronte opposto Viola fa subito capire di essere in giornata. Al 15' il suo calcio di punizione inquadra lo specchio, ma trova la respinta in corner di Milinkovic-Savic. Il portiere del Toro viene trafitto da un bolide di Yerry Mina al 23', ma la rete del difensore colombiano viene annullata per una precedente (ed evidente) spinta ai danni di Sanabria. Ecco quindi il botta e risposta sopracitato, nel giro di appena tre minuti, tra il 38' e il 41'. Prima il mancino secco su calcio di punizione del 10 dei sardi, sulla quale Luvumbo si sposta nel momento giusto dalla traiettoria della sfera per eludere la lettura di Milinkovic-Savic, che tocca ma non basta. In occasione di questa punizione, il fallo era sembrato però su Coco e non viceversa su Viola. Ci pensa comunque Tonny a ristabilire il risultato di parità. Calcio d'angolo battuto da Lazaro sul primo palo, stacco di testa dell'attaccante granata, bravo ad anticipare Mina e infilare in rete un pallone imprendibile per Scuffet. Pari immediato del Torino e squadre negli spogliatoi sull'1-1.

Il Torino la ribalta, ma il Cagliari la ri-ribalta

Un quarto d'ora a ritmi infuocati, poi la ribalta il Torino. Dopo essere passata in svantaggio e aver ripristinato l'equilibrio a fine primo tempo, la squadra di mister Nicola segna l'1-2 al 55' con Linetty. Grande conclusione con il destro dalla distanza da parte del centrocampista polacco, che lascia esplodere un diagonale che piega le mani a Scuffet e si insacca in porta. È fatta? Macché. Stavolta sono i rossoblù a riacciuffare il Torino: calcio d'angolo battuto da Marin per la testa di Luperto che lavora di sponda per Palomino. Il neo-entrato difensore ex Atalanta si inserisce alle spalle di Walukiewicz e manda alle spalle di Milinkovic-Savic il gol del 2-2 al 74'. Tutto da rifare adesso per il Toro. Curiosità: Palomino non segnava in Serie A dallo stesso giorno di Linetty (autore del precedente 1-2), il 13 novembre 2022. Preparatevi perché il finale è ancor più clamoroso, vista la nuova rimonta del Cagliari: è anche un po' fortunata la formazione sarda, perché quando Piccoli penetra in area di rigore e mette in mezzo, il difensore avversario Coco tocca male e manda la sfera alle spalle del proprio portiere per il 3-2 che non ti aspetti al 78'. L'assedio del Torino è vibrante ma non porta i risultati sperati, a esultare alla fine è dunque la squadra di casa.

