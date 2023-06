City e Inter al gran completo: Dzeko favorito su Lukaku, le probabili scelte di Guardiola e Inzaghi

Manchester City e Inter scaldano i motori. È la vigilia della finale di Champions League, che domani sera metterà di fronte Pep Guardiola e Simone Inzaghi. Entrambe le squadre sono arrivate a Istanbul al gran completo: il tecnico piacentino ha recuperato sia Correa che Mkhitaryan, quello spagnolo ha a disposizione anche Walker.

Come arriva il Manchester City. Il recupero del difensore inglese consentirà a Pep di schierare la miglior formazione possibile. Stones dovrebbe agire a centrocampo insieme a Stones, con Bernardo Silva e Grealish larghi sulla trequarti.

Come arriva l'Inter. Nonostante l'ottimo momento di forma di Lukaku, Dzeko è favorito sul belga per affiancare Lautaro. L'altro dubbio di Inzaghi potrebbe riguardare il centrocampo: ballottaggio Brozovic/Mkhitaryan per affiancare Barella e Calhanoglu. Dato che l'armeno è tornato in gruppo soltanto mercoledì, il croato è da considerarsi in pole.

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias Akanji; Stones, Rodri; Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. Allenatore: Guardiola.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.