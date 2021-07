Cobolli Gigli: "Auguro a Ronaldo di trovarsi una nuova squadra, ma penso rimarrà"

L'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, ai microfoni di TuttoJuve.com ha parlato di alcune possibili mosse di mercato del club bianconero, approfondendo la posizioni di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala: "Ronaldo? Io ero perplesso persino sul suo acquisto. Io gli augurerei di trovarsi un'altra squadra, come peraltro sembra essere interessato a fare. Tuttavia credo rimarrà: il prezzo del cartellino e del suo ingaggio sono fuori portata per qualsiasi club. Inevitabilmente il tutto porta ad un condizionamento globale, tanto della società, quanto del gruppo squadra. Dybala? Con lui il discorso è differente. Punterei su Dybala come apri-pista di un nuovo ciclo di valorizzazione di giocatori più giovani e talentuosi".