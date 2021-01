Come sta cambiando l'Udinese in attacco e perché dopo Llorente può arrivare un'altra punta

L'Udinese si rifà il look in attacco. Nelle prossime ore, dopo le visite mediche, Fernando Llorente firmerà il nuovo contratto con i friulani che contestualmente alla cessione di Kevin Lasagna al Verona hanno chiuso col Napoli per l'arrivo del centravanti basco. Llorente in-Lasagna out potrebbe però non essere l'unico movimento della società friulana in questi ultimi giorni di calciomercato. In uscita c'è ancora Ilja Nestorovski, anche se l'alto ingaggio del macedone complica un suo addio (piace soprattutto in Serie B ma i costi rappresentano un ostacolo). Inoltre, mister Gotti deve fare i conti col lungo infortunio di Nacho Pussetto, per questo motivo un ulteriore attaccante potrebbe arrivare a prescindere e le attenzioni, in tal senso, sono concentrate principalmente su due nomi. Il primo è quello di Patrick Cutrone, in uscita dal Wolverhampton e su cui c'è forte anche il Parma. Il secondo è quello di Jean-Pierre Nsame, attaccante classe '93 di proprietà dello Young Boys.