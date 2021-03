Come Zico e Di Natale. De Paul punto di riferimento per l'Udinese, ma il mercato resta caldo

Quella attualmente in corso, rischia di essere la migliore stagione di Rodrigo De Paul con la maglia dell'Udinese. Oltreché l'ultima, visti i sempre più insistenti sondaggi di mercato per l'argentino. Ad Udine i grandi giocatori ci sono sempre stati e sempre ci saranno. L'esempio più lampante è quello legato a Totò Di Natale, per quel che riguarda il recente passato. In epoche più distanti citiamo Zico, bianconero dall'83 all'85. De Paul chiaramente non raggiunge i gol di Di Natale e neppure la classe di Zico, ma per impatto sulla squadra e peso specifico nell'economia del gruppo il suo apporto è in qualche modo paragonabile.

Mercato in fermento - Dopo ottime stagioni dal punto di vista del rendimento e dei numeri, quella in corso, la quinta di De Paul a Udine, sembra essere quella della definitiva consacrazione. Perché De Paul oltre ai gol e agli assist (5 e 4 in stagione) è diventato un vero e proprio uomo squadra. Uno capace di prendersi sulle spalle, tecnicamente e a livello di personalità, tutti i suoi compagni anche e soprattutto nei momenti complicati. La partita di ieri contro la Fiorentina ne è esempio più che calzante: dopo un'ora abbondante di niente o quasi, da entrambe le parti, l'argentino ha alzato il livello della sua gara e messo in mezzo quel cross al bacio per Nestorovski. Una giocata, un dettaglio. Quelle cose che da sempre, a detta degli allenatori, decidono le partite. Assist a parte De Paul è stato, ancora una volta, il migliore in campo. Da trequartista, da esterno e pure da mezzala, un pacchetto di ruoli in cui l'ex Valencia si trova a proprio agio e rende al meglio. Le big, italiane ed estere, intanto continuano a prendere appunti. Perché se è vero che la scorsa estate, soprattutto causa pandemia, nessuno ha avuto la forza economica per portarlo via dalla Dacia Arena, è altrettanto credibile come quella in corso possa davvero essere l'ultima stagione di Rodrigo De Paul a Udine. Inter e Milan si sono interessate a più riprese, ma oggi sembrano le big di Premier League le squadre più accreditate nella corsa al giocatore.