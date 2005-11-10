Como ko in Champions, Condò: "Non avrei cambiato Butez con Sanchez in porta"

Il Como torna a giocare in Champions League: contro il Feyenoord arriva una sconfitta per 3-2 nella sfida valida per la seconda giornata della League Phase. Dagli studi di Sky Sport ha parlato della squadra di Cesc Fabregas Paolo Condò: "Il cambio di Diao? È stata grave la sua uscita, ha fatto vedere di essere in grande condizione ed era quello più verticale, la punta in assenza di Douvikas. Un grande contropiede e grande freddezza sottoporta. In quel momento mi sono chiesto: Fabregas cosa farà? Metterà Douvikas o un'altra ala? Ha messo Jesus Rodriguez e si è vista tutta la differenza fra questi giocatori".

Sulle scelte in porta: "La scelta di Sanchez in porta? Se fossi nei panni di Fabregas potendo rifare le scelte in questa partita non rifarei il cambio in porta. Sanchez non è stato perfetto. Non ha commesso l'errore di Josep Martinez nell'Inter di ieri sera, però sui gol in generale non è stato perfetto. E sull'autogol è stato sfortunato, ma avrei scelto Butez per una partita così importante".