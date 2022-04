Con Kessie out, Milan dritto su Renato Sanches: la richiesta d'ingaggio però è ancora troppo alta

Il Milan in vista della prossima stagione si rifarà il look, con oltre 100 milioni di euro pronti per essere investiti per un difensore, un centrocampista e almeno un centravanti. In questo senso - ribadisce La Gazzetta dello Sport - per quanto riguarda il centrocampo il nome è quello di Renato Sanches del Lille: 24 anni, costo sui 25-30 milioni e contratto in scadenza nel 2023. Condizione che non permette ai francesi di fare troppa resistenza: l’agente Mendes, lo stesso di Leao, è in contatto con il Milan.

L'ostacolo. In rossonero prenderebbe il posto di Kessie, che a proposito di scadenze è ormai prossimo allo svincolo gratuito. L’ostacolo riguarda altri numeri, quelli dello stipendio che Sanches vorrebbe vedersi assicurato: 6 milioni la richiesta, ancora troppo alta per non turbare gli equilibri dello spogliatoio rossonero. Diplomazie al lavoro, si può trovare un incontro tra parte fissa e premi.