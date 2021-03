Condò sulla Juventus: "Sarri-Allegri esonerati con lo Scudetto. Cosa succederà con Pirlo?"

vedi letture

Ospite negli studi di Sky, il giornalista Paolo Condò ha parlato anche del momento della Juventus, che fra pochi minuti affronterà la Lazio: "La Juventus ha esonerato due allenatori con lo scudetto sul petto. Quindi è lecito chiedersi cosa succederà se non dovesse arrivare la Champions e lo scudetto. La gara col Porto è importantissima, è una priorità, e la conferma arriva da Cristiano Ronaldo in panchina. Uscire dalla dalla Champions per due anni di fila, con CR7 in rosa, sarebbe disastroso. Il futuro di CR7? Rinnovare a quelle cifre non è più possibile".