Conferme su Maignan, è il prescelto del Milan se Donnarumma va via: costa 17-18 milioni

Il Milan non vuole perdere Gigio Donnarumma ma non aspetterà in eterno la risposta del portiere in scadenza. Quando Raiola arriverà nelle prossime ore a Casa Milan, si riparlerà anche del suo prolungamento, con la proposta dei rossoneri ormai ferma a 8 milioni netti all'anno bonus compresi per i prossimi 5 anni. Se dovesse arrivare l'ennesimo no, ecco che Maldini e Massara hanno individuato il profilo intorno a cui stringere la presa: Mike Maignan del Lille. Per il giovane nato nella Guyana francese, viene chiesto un esborso tra i 17 e i 18 milioni di euro, un paio di stagioni di ingaggio di Donnarumma per intendersi e dunque alla portata del club di Elliot. Come alternative si vocifera anche di un interesse per Musso e Gollini, ma ormai il Milan è abituato alle scommesse e quella su Maignan potrebbe essere l'ennesima vincente. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.