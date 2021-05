Conte arrabbiato per l'arbitraggio? Stellini: "Non credo, era più interessato alla prestazione"

Conte è arrabbiato per l’arbitraggio? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Cristian Stellini, vice-allenatore dell'Inter che dopo la sconfitta allo Stadium contro la Juventus ha risposto così: “Non so se Conte sia arrabbiato per l’arbitro ma non credo visto che ci interessava più la prestazione dei nostri giocatori. Gli episodi parlano da soli, non spetta a me fare una disamina. È giusto che parlino le immagini, tutti hanno visto e possono farsi la propria idea. Chi di dovere giudicherà gli episodi”.

