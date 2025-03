Conte lascia l'area tecnica, l'arbitro Sozza lo ammonisce: diffidato, salterà Bologna-Napoli

Antonio Conte al 76' di Napoli-Milan è stato ammonito per proteste, dopo aver valicato il confine dell'area tecnica. L'allenatore azzurro, essendo in diffida, non sarà in panchina nella prossima partita di campionato: lunedì prossimo, al Dall'Ara contro il Bologna, andrà in tribuna e al suo posto ci sarà il vice Stellini a guidare i partenopei.

IL TABELLINO DI NAPOLI-MILAN

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; Gilmour, Anguissa (20' st Billing), Lobotka (36' st Jesus); Neres (40' st Mazzocchi), Lukaku (40' st Simeone), Politano (40' st Ngonge). A disposizione: Scuffet, Turi, Esposito, Hasa, Marin, Okafor, Raspadori. Allenatore: Conte

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker (34' st Jimenez), Gabbia, Pavlovic, T. Hernandez; Fofana, Bondo (1'st Leao); Pulisic (34' st Jovic), Reijnders, Joao Felix (10' st Chukwueze); Abraham (10' st Gimenez). A disposizione: Sportiello, Torriani, Florenzi, Sottil, Terracciano, Thiaw, Tomori. Allenatore: Conceiçao

Arbitro: Sozza

Marcatori: 2' Politano (N), 19' Lukaku (N), 39' st Jovic (M)

Ammoniti: Lukaku (N), Jimenez (M)