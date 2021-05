Cosa deve temere l'Udinese della Samp? Gotti: "Hanno tanta qualità, soprattutto in attacco"

Intervenuto ai canali ufficiali dell'Udinese per presentare la sfida di domani con la Sampdoria, l’allenatore friulano Luca Gotti ha parlato così degli avversari di turno: "La caratteristica che rende questa avversaria indigesta non solo all’Udinese, ma anche alle altre squadre, è che la Sampdoria dispone di parecchi giocatori di qualità, soprattutto in attacco, dove i suoi elementi hanno parecchi gol nelle loro corde. Alla Samp non puoi concedere tanto perché vieni subito punito. Noi abbiamo pagato il conto negli ultimi match contro di loro. Il primo dei tre con me alla guida è stato fortemente condizionato da un’espulsione all’inizio della ripresa. Gli altri due hanno mostrato una faccia, a noi favorevole, nei primi 70 minuti, e nel tempo rimanente un’altra che ci ha imposto di pagare il conto. Cerchiamo di far tesoro delle esperienze passate”.

