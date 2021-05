Costacurta: "L'autogol di Chiellini regolare". Condò: "Perché annullare quello di Lautaro?"

"Non capisco perché Calvarese abbia fischiato, il gol era regolare". A dirlo, presente nello studio di 'Sky', Billy Costacurta, in merito all'autogol di Chiellini prima annullato e poi assegnato dopo l'intervento del VAR Irrati. "Questo del 2-2 è un gol regolare, assolutamente - aggiunge in studio Paolo Condò -. Ma anche la sforbiciata di Lautaro, boh... Il contatto Chiellini-Lukaku non mi sembra falloso".

