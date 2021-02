CR36 - Continua la caccia al record impossibile: superato Pelé, nel mirino Bican

vedi letture

Ogni gol creerà un dibattito. Finché Cristiano Ronaldo non sarà arrivato al trentanovesimo a partire da oggi, e forse anche allora il discorso non si chiuderà. Il fuoriclasse portoghese, che oggi compie 36 anni, insegue anche un record per certi aspetti impossibile: quello di miglior marcatore nella storia del calcio. Anzi, s’è già autoproclamato tale (acclamato, per esempio, anche dal Real Madrid) dopo aver superato Pelé. O forse no: già nel confronto con O Rey si evidenzia tutta la contraddittorietà di questo primato sfuggevole: per alcune fonti, Pelé avrebbe infatti siglato 767 reti in carriera, quindi Cristiano sarebbe a meno cinque. Lo stesso brasiliano si attribuisce oltre mille gol: la FIFA in passato ha fatto altrettanto, ma conteggiare anche le amichevoli sembra operazione azzardata. Sta di fatto che anche battere Pelé non basta a incoronare CR7 sul trono del capocannoniere del pallone da quando il pallone esiste. Perché lì su, assicurano dalla Repubblica Ceca, c’è Josef Bican, leggendario bomber cecoslovacco a cavallo della sua Guerra Mondiale. I cui gol sono decisamente fatti storici e non miti, ne ha segnati anche a squadre italiane per esempio, ma sulle cui statistiche più di un dubbio è lecito: fino a pochi mesi fa gli venivano attribuite 805 marcature. Ora che Ronaldo è un po’ più vicino, il computo è salito a 821, frutto del riconteggio effettuato e, pare, certificato anche dall’IFFHS. Misteri di un record che si perde negli annali, e che Ronaldo insegue comunque, già più leggenda che storia.

La classifica dei goleador tra club e nazionale maggiore.

1. Josef Bican: 821 reti (789 nei club, 32 in nazionale)

2. Cristiano Ronaldo: 762 (660 nei club, 102 in nazionale)

3. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale)

4. Romario: 746 (691 nei club, 55 in nazionale)

5. Lionel Messi: 732 (661 nei club, 71 in nazionale maggiore)

La classifica considerando le nazionali olimpiche o giovanili

1. Josef Bican: 821 reti (789 nei club, 32 in nazionale maggiore)

3. Cristiano Ronaldo: 780 (660 nei club, 102 in nazionale maggiore, 18 in nazionale giovanile)

2. Romario: 772 (691 nei club, 55 in nazionale maggiore, 26 in nazionale giovanile)

4. Pelé: 761 (684 nei club, 77 in nazionale maggiore)

5. Lionel Messi: 748 (661 nei club, 71 in nazionale maggiore, 16 in nazionale giovanile)