Cremonese, Nicola sul Lecce: "Da 4 anni in Serie A, noi stiamo costruendo"

Prima della gara tra Cremonese e Lecce, Davide Nicola ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Non mi arrogo io il diritto di avere un pensiero così profondo: la società cerca di essere presente sul territorio, c'è umanità e si porta dietro un concetto profondo in questa iniziativa, straordinaria, per un concetto profondo e difficile. Utilizziamo la nostra visibilità per veicolare messaggi che hanno importanza: il calcio non è solo ciò che si fa dentro, ma ciò che si porta fuori".

Lecce avversario ostico.

"Noi siamo consapevoli di chi affrontiamo e sono al quarto consecutivo in Serie A. Noi, nei confronti degli altri, diamo un sacco di rispetto e cerchiamo di avere considerazione di avversari perchè stiamo iniziando a costruire il nostro percorso. Sono organizzati e non hanno vinto solo scontri diretti: con il Torino hanno fatto bene: noi sappiamo benissimo che dobbiamo avere uno spirito particolare per dimostrare anche continuità".



Gli esterni sono giovani: stanno crescendo bene?

"Questo era uno degli obiettivi della società, di poter far vedere giocatori che hanno qualità. Qui hanno l'ambiente giusto per mostrare le qualità, il percorso è fatto di cose positive e di errori. Ognuno di noi deve portare la nostra unicità per raggiungere gli obiettivi".