Croazia-Malta 3-0, Dalic: "Volevo far riposare Perisic ma il suo ingresso è servito per vincere"

vedi letture

Zlatko Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha commentato il successo contro Malta, un 3-0 maturato nell'ultima mezz'ora e sbloccato da un gol di Ivan Perisic, entrato a partita in corso: "Complimenti ai ragazzi per la perseveranza, era come se stessimo giocando con Francia o Brasile. Non volevo far giocare né Modric né Perisic, ma dovevo fare questi cambi che ci hanno regalato i tre punti".