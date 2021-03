Crotone-Cagliari 0-2, le pagelle: Pavoletti spacca la partita, Ounas predica nel deserto

Crotone-Cagliari 0-2

56' Pavoletti, 60' Joao Pedro

CROTONE

Cordaz 6 - Due reti subite, non ha grandi responsabilità visto il colpo di testa perfetto di Pavoletti e riesce soltanto ad intuire il calcio di rigore di Joao Pedro senza riuscire a negargli la gioia del gol.

Magallan 5 - Come rovinare una buona prestazione con una grave disattenzione ed ingenuità, invece di calciare il pallone colpisce Pavoletti regalando il penalty che consegna i tre punti al Cagliari.

Golemic 6 - L'unico a salvarsi nella retroguardia di Stroppa, sempre molto attento e preciso negli interventi. Marca da vicino Pavoletti senza concedergli tanti spazi per rendersi pericoloso.

Luperto 5 - Parte bene, come del resto tutto il Crotone, rischiando poco. Nella ripresa è un'altra storia in negativo, si perde Pavoletti nell'azione che porta al vantaggio la squadra sarda.

Rispoli 6 - Insieme ad Ounas, diventa l'uomo più pericoloso del Crotone per almeno un'ora di gioco con diverse discese lungo la corsia destra e tanti traversoni che potevano essere sfruttati meglio dai compagni. (Dal 64' Reca 6 - Prova a spingere lungo la corsia mancina).

Molina 6 - Buona prestazione finché rimane in campo, aiuta anche molto in fase di non possesso affiancando Vulic ma termina anzitempo la sua sfida per un problema fisico. (Dal 40' Eduardo Henrique 5 - Si vede poco, tanti palloni giocati male in mezzo al campo).

Vulic 6 - La sua partita dura anche meno del compagno di reparto, prova anche qualche inserimento senza palla in area di rigore ma viene subito fermato da una noia muscolare che lo costringe ad alzare bandiera bianca. (Dal 20' Zanellato 6 - Entra bene a freddo, prova anche ad accelerare la manovra).

Pedro Pereira 5,5 - Ordinaria amministrazione quando il Cagliari gioca basso senza offendere, quando invece Nandez comincia a spingere cominciano i problemi. Nel finale sfiora un grandissimo gol.

Ounas 6,5 - Anche mosso dalla voglia di rivalsa sul Cagliari, l'algerino è una spanna sopra tutti i compagni. Giocate di alta scuola, cambi di passo e anche un palo colpito nel secondo tempo. Predica nel deserto.

Messias 5,5 - Tanto fumo e poco arrosto, copia un po' sbiadita di quel calciatore protagonista qualche mese fa. Ha la grande occasione in avvio ma spedisce alto, non inquadra mai lo specchio della porta.

Di Carmine 5 - Ha la grande occasione in avvio di gara, sfiora soltanto la sfera a porta sguarnita. Rimane l'unica opportunità del suo incontro, non riesce mai a rendersi pericoloso. (Dal 64' Simy 5,5 - Non trova il modo per dare una scossa al Crotone).

Stroppa 5,5 - Imposta anche piuttosto bene la sfida, il doppio trequartista non dà punti di riferimento al Cagliari con soprattutto Ounas che crea tanti grattacapi alla difesa sarda. Sfiora il vantaggio, tanto palleggio ma alle prime difficoltà il suo Crotone si scioglie come neve al sole vittima dei soliti errori di concentrazione. I cambi non danno la scossa.

CAGLIARI

Cragno 6,5 - Qualche brivido in avvio di gara. Fortunato quando il tiro a giro di Ounas si stampa sul palo. Intervenuto super nel finale di gara sul calcio di punizione di Pedro Pereira.

Ceppitelli 5,5 - Un cartellino giallo dopo appena 3 minuti che di fatto lo fa giocare con il freno a mano tirato.

Godin 7 - Partita sontuosa del Faraon. Mette tutta la sua esperienza in campo, annullato completamente Simy.

Rugani 6 - Prestazione ordinata per l'ex Juventus, che non va mai in difficoltà. L'unica pecca un cartellino giallo evitabile.

Nández 6,5 - Indiavolato sulla fascia, lascia il solco sulla sua corsia. Attacca la profondità a ripiega sempre per raddoppiare sul portatore di palla del Crotone.

Marin 6 - Meglio in fase di copertura, con un paio di ripiegamenti difensivi da applausi.

Nainggolan 6 - Più lontano dalla porta, ma con più compiti in fase di costruzione. Gli manca un po' il passo, ma un giocatore con la sua classe può giocare ovunque.

Duncan 6 - In versione playmaker nel primo tempo, anche se dà il meglio quando deve fare legna davanti alla difesa. (Dal 66' Deiola 6 - Entra bene in partita, aiuta i compagni a difendere il risultato)

Lykogiannīs 5,5 - Croce e delizia. Suo l'assist per il colpo di testa vincente di Pavoletti, poi lascia i suoi in 10 per un'ingenua trattenuta.

Pavoletti 7,5 - L'uomo che ha spaccato la partita. Devastante di testa, salta in mezzo a due uomini e con una frustata batte Cordaz. Passano pochi minuti e conquista un calcio di rigore, trasformato poi da Joao Pedro. (Dal 66' Simeone6 - Entra a risultato acquisito, ma il suo digiuno da gol continua)

João Pedro 7 - Perfetto dal dischetto, botta sotto la traversa imprendibile. Si fa trovare pronto quando c'è bisogno di lui. (Dal 77' Asamoah S.V)

Leonardo Semplici 6,5 - Buona la prima per il nuovo tecnico del Cagliari. Partenza sbagliata dai suoi, che lasciano troppo spazio al Crotone. Poi le cose migliorano col passare dei minuti e nella ripresa, grazie a Pavoletti (preferito a Simeone) il Cagliari segna per due volte in una manciata di minuti. Il rosso a Lykogiannis costringe il Cagliari a chiudere in difesa, ma la vittoria all'esordio è senza dubbio un ottimo biglietto da visita per il Cagliari, visto che i sardi non vincevano addirittura dallo scorso 7 novembre.