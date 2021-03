Crotone, il ds Ursino: "C'è ancora uno spiraglio per la salvezza. Cosmi è motivato"

Il direttore sportivo del Crotone Beppe Ursino ha parlato dopo la firma di Serse Cosmi come nuovo allenatore del club calabrese: "Serse è molto motivato, ci ha fatto una buona impressione. Io lo conosco bene e so come lavora - riporta Il Corriere dello Sport - La classifica è quella che è, ma c'è ancora uno spiragio per la salvezza. Ce la giocheremo, in un campionato un po' anomalo, condizionato dalla pandemia. Cosmi deve intervenire subito a livello psicologico, per ricreare un po' il morale dopo tanti ko".