Crotone, Ursino non molla: "Ci danno tutti già per spacciati, ma siamo duri a morire"

Il direttore sportivo del Crotone Giuseppe Ursino ha parlato ai taccuini di Tuttosport del momento della formazione rossoblu: "Ci danno tutti già per spacciati, ma siamo abituati a questa situazione: è così ogni anno, tanto in Serie A quanto in B. Noi però siamo duri a morire e inseguiamo un nuovo miracolo. Abbiamo ancora il 50 per cento di possibilità di salvarci e ce le giocheremo tutte".