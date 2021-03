D'Aversa riaccoglie Gervinho: "Il provvedimento disciplinare è nato e morto con l'Udinese"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, mister Roberto D'Aversa è stato interpellato anche sul ritorno di Gervinho dopo l'esclusione disciplinare con l'Udinese e il successivo infortunio: "Il provvedimento disciplinare è nato e morto con l'Udinese. Lui si era fatto male in rifinitura nella partita successiva, ha fatto un programma differenziato e oggi si è allenato con la squadra. Saranno valutazioni che riserverò fino alla fine, ma non solo per quanto riguarda lui", le dichiarazioni del tecnico del Parma.